Auch Häuser wollen wohnen und Polster schlafen

Eine andere mit Gegenständen illustrierte Geschichte dreht sich um einen Polster (Kissen), das schlafen gehen will – und was es so alles dazu braucht – von der kuscheligen Decke über den Schlummertrunk aus dem Märchenlöffelchen bis zum Krokodil, das böse Monster in Träumen abhält.

Jene Geschichte, mit der Vogt beginnt und der rund halbstündigen Performance den Titel gibt, handelt von einem kleinen Email-Häuschen das zuerst auf die „Welt“ in Form der Sitzfläche des Schemels kommt. Es hätt‘ gern ein Zuhause – so allein im Irgendwo oder All. Als der Erzähler und damit Weltenerschaffer ein größeren Haus auf die Spielfläche bringt, fragt es dort an. Das verbale Nein unterstreicht Vogt durch eine abweisende Wendung desselben. Auch ein Näherrücken verbittet sich die zweistöckige Unterkunft. Eine Grenze muss her. Die verwandelt das kleine Haus bald in eine Umzäunung, in das es gerne das auftauchende Huhn und später das Schwein einlädt. Was das große Haus auch wieder neidig macht: Du hast Besuch und ich nicht.

Natürlich erzählt Tristan Vogt sich und die Figuren aus diesem Dilemma – mit einem Happy End und Geborgenheit für alle Beteiligten – also „Daheim in der (Spiel-/Erzähl-)Welt.

