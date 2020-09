Weiter Covern oder Traumrolle – mit einschneidenden Veränderungen?

Begonnen als (vor allem Jazz-)Sängerin – elterlich früh künstlerisch sozialisiert – verbindet Galia de Backer in „Cuts, Pieces and Sounds“ dieses Talent bzw. die Professionalität mit Schauspiel. Das steht hier (Regie: Felix Ensslin) sogar im Zentrum. Auch wenn der Gesang nie zu kurz kommt. Unterschiedlicher Gesang. Zum einen die Alltime-Hits, die sie nur so aus der Kehle schüttelt. Zum anderen aber neue, andere Songs. Das ewige Covern hat die Bühnenfigur satt.

Gleichzeitig fühlt sie sich als DIE Diva. Allürenhaft liegt sie in der Badewanne, die sie eeeendlich in ihre Künstlerinnen-Garderobe gekriegt hat. Badet in Rosenblättern, die sie später aus der Wanne „regnen“ lässt. Dieses starke Bild prägt den Beginn des Stücks – schon bei Einlass – neben den zwei gänzlich unterschiedlichen Mikros und dem DJ-Mischpult und dem dortigen Meister.