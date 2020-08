Jugendliche bauten einen kleinen Straßengarten - an einem Tag

Oasen

„Grätzloase“ nennen die Start-„Stipis“ ihr Projekt. In einem Workshop haben sie und weitere Jugendliche dieses Programms, das engagierte Schüler_innen mit Migrationsgeschichte mit Bildungsgeld, Laptop samt Internetzugang und vor allem Workshops unterstützt, diesen kleinen Garten besprochen und geplant. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen haben den nicht unbeträchtlichen bürokratischen Hürdenlauf absolviert. Immerhin musste ja ein Parkplatz „geopfert“ werden. Ein Vorhaben das der Bezirksvorsteher der Landstraße (3. Bezirk, in dem dieser Ort liegt, weil in dem Eckhaus das Projekt sein Büro hat – geteilt mit anderen Initiativen.

Recycling

Eine kleine Oase inmitten der Wüste abgestellter Autos – so könnten diese kleinen hölzernen Mini-Gärten mit Blumen genannt werden. Rund 100 solcher gibt es in ganz Wien, schätzt Tischler Dominik. Der karrt übrigens Werkzeug und Kleinmaterial per Lastenfahrrad mit e-Motor zu seinen Baustellen. „Ist einmal mehr zu transportieren, dann engagiere ich eine Spedition, ich hab gar kein Auto“, berichtet er. Und merkt auch noch an, dass diese gesamte Grätzloase ein einziges Recycling-Produkt ist. Alles Holz stammt von einem völlig anders gestalteten ebensolchen temporären Straßengarten.

Follow@kikuheinz

Start-stipendium.at