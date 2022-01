Starthilfe für gute Bildung

Erst rund ein Jahr ist Jaafar Bambouk in Österreich. Er kam aus dem syrischen Aleppo. Damals allein. Seit zwei Monaten sind nun auch seine Eltern in Wien. Der Gymnasiast (7. Klasse) hatte sich schon in seiner ersten Heimat ehrenamtlich betätigt. „Im Krieg braucht es immer an allen Ecken und Enden viel Hilfe.“

Knapp nachdem er in einem Caritas-Heim für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge eine Unterkunft gefunden hatte, „hab ich gefragt, ob ich irgendwo irgendwie helfen könnte. Jetzt bin ich neben der Schule einmal in der Woche ungefähr sechs Stunden beim Canisi-Bus. Zuerst kochen wir und dann fahren wir zu acht Stationen und geben Essen aus - an Wienerinnen und Wiener, die keine Wohnung haben. Ich ab Hilfe von der österreichischen Gesellschaft bekommen und ich will was zurückgeben, und bewusst an Leute, die schon lange hier leben. Aber ich hätte nie gedacht, dass es in einer der reichsten Städte der Welt so viele Menschen gibt, die obdachlos sind.“

