Umschneidern statt wegwerfen oder Billigkauf

Mehr als Werken

Die Jugendlichen sind hier in diesen „Kosmos“ von Esther Weinberger und Gudrun Büsel eingetaucht. Die haben nicht nur diesen Workshop durchgeführt, sondern sorgen auch sonst dafür, dass Menschen altes Gewand abgeben können, um diesem ein weiteres (Kleidertausch) oder neues Leben zu ermöglichen.

Eintauchen in den Bereich Re- und Upcycling hieß aber viel mehr, als nur handwerkliche Fähigkeiten neu zu erlernen oder aufzufrischen. Das hieß auch, sich mit Arbeitsbedingungen von Menschen in der Textilindustrie, vor allem in Fernost, zu beschäftigen, mit Müllvermeidung, bewusstem Konsumieren usw. Samstagabend stellten die Jugendlichen ihre Erkenntnisse sowohl in Plakaten an den Wänden als auch in verschiedenen Präsentationen vor.