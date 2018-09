Teamwork gelernt – obendrein mit sehr viel Spaß

Hellblau behelmt und mit Klettergurten behängt, klettern, hängen, schweben, kraxeln Jugendliche auf Leitern, Lochwände, Seilgitter. Von Plattformen in luftiger Höhe, manchmal fast schon weit oben bei ausgewachsenen Bäumen schwingen sie sich auf wackelige Bretter – stets gesichert an den in etwa in Schulterhöhe parallel zu den Hindernissen verlaufenden Drahtseilen. Sie balancieren auf wackeligen Hängebrücken oder hängen sich mit den Karabinern ihrer die Klettergurte ergänzenden „smarten“ Teile in Seile und schweben oder „rasen“ diese entlang bis zur nächsten Plattform. Der Kinder-KURIER durfte die nicht ganz zwei Dutzend Jugendlichen des Projekts START bei ihrer Exkursion in den Waldseilpark Kahlenberg ( Wien) begleiten. Es war das Kennenlerntreffen der „alten“ mit den neuen Stipendiat_innen. Start begleitet unterstützend Jugendliche mit Migrationsgeschichte auf ihrem Weg zum jeweiligen Bildungsabschluss – ob Matura oder Lehrabschluss.

Himanshi Khetarpal ist eine der Neuen, Kinder-KURIER-Leser_innen aber nicht ganz unbekannt. In mehreren Berichten über den mehrsprachigen Redebewerb „SAG’S MULTI!“ ist sie schon vorgekommen. Im vergangenen Schuljahr reihte sie sich sogar in Ehrenliste der Sieger_innen ein. Auf Hindi – und natürlich Deutsch – hielt sie ein kämpferisches Plädoyer gegen Ungerechtigkeiten, insbesondere gegenüber Frauen.

Über den Kletter-Halbtag meinte sie danach zum KiKu: „Es war so cool, Neues auszuprobieren, es hat viel Spaß gemacht“ – was auch als Beobachter im Wald nicht zu übersehen und überhören war – so viel Lachen bei doch körperlicher Anstrengung ist sonst selten zu vernehmen. Dazu noch lautstark lachend ironische fast Stoßgebete über das Ende des Lebens, wenn’s irgendwo recht steil runter oder rauf geht.

„Das Tolle war aber auch, dass wir uns gegenseitig geholfen haben. Und immer hat wer auf die anderen gewartet und niemanden allein gelassen. Das war echtes Teamwork und wir sind jetzt alle schnell Freundinnen und Freunde geworden.“