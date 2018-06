"Fert isch wie Nacht"

Am Montag empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Sieger des neunten mehrsprachigen Redebewerbs „Sag’s multi!“ in der Hofburg. Er freute sich über die Vielsprachigkeit und Weltoffenheit der Jugendlichen, ermutigte sei, diesen ihren Schatz zu pflegen und wollte wissen, ob sie, die ihre Reden dabei ja in Deutsch und einer anderen Erst oder erlernten Fremdsprache halten, in beiden Sprachen jeweils die gleiche Emotion vermitteln. Bahara Muradi antwortete: „Für mich ist es so, dass ich im persischen zu Hause bin, da fühl ich mich beim Sprechen wohler. Beim Deutschen achte ich mehr darauf, nur ja keinen Fehler zu machen.“