Ente gegen Corona-Viren & andere von Kindern programmierte Spiele

Interview (1): Interessiert, aber ganz neu

Für den Volksschüler Paul war Scratch neu. „Programmieren hat mich schon vorher grundsätzlich interessiert, aber ich hab da einmal in ein Programm reingeschaut, das war viel zu kompliziert und dann hab ich drauf gepfiffen. Das heute mit Scratch ist ziemlich übersichtlich und da hab ich alles verstanden. Meine Hauptfigur muss ich noch bearbeiten. Das ist ein Zauberfrosch, er heißt Bob, soll aber nicht zaubern können, ich will noch den Zaubermantel und den -hut wegnehmen, das machen wir dann später.“

Dieser Frosch soll Fliegen sammeln und wird von einem Fuchs verfolgt.

„Warum gerade von einem Fuchs?“, will der Kinder-KURIER wissen.

„Der ist mir einfach so in den Sinn gekommen, weil gerade nichts Besseres an Figuren da war.“

Fliegen-sammeln hingegen war für den Neu-Programmierer kein Zufall. „Frösche fressen gern Fliegen, mit ihnen kenn ich mich aus, ich leb am Land, direkt am Rand von einem Wald. In unserem Pool waren auch schon Frösche, Fünf haben wir schon rausgefangen und in einen kleinen Teich in der Nähe gesetzt. Außerdem sind Fliegen lästig.“

Am Computer bevorzugt der Zehnjährige vor allem Bau-Spiele – ideale Voraussetzung für Scratch. In der Home-Schooling-Zeit „hab ich nur einmal MS Teams für ein Referat benutzt, sonst haben wir immer nur Arbeitsblätter ausgedruckt.“

Wieder live in der Schule „freut mich schon ein bisschen, endlich wieder die Freunde sehen zu können. Außer den Masken hat sich eh nicht viel verändert und das ist schon cool.“

Hier geht’s zu Pauls Spiel: scratch.mit.edu/projects/401170224