Spielend, spielerisch programmieren lernen

Fahren, leuchten, „sprechen“

Meist in Dreier-, manchmal in Zweier-Teams, und in den allermeisten Fällen ganz spontan Mädchen und Buben gemischt (Marie/David/Paul, Yun-Ru/Rana, Nadine/Arvid, Emil/Lenny/Tarkan, Fynn/Camilo/Nicola) machen sich die Kinder ans Werk. Besprechen erst, was der Roboter können soll, wie sie ihn dafür zusammenbauen müssen. Welche Programmierung erforderlich ist. Dann der Test, Steuerung übers Tablet. Ach, jetzt ist er wo angefahren, also kürzere Zeit fürs Geradeaus-fahren usw. Manche versuchen, den Roboter sozusagen aufrecht fahren zu lassen. Um das Gleichgewichtsproblem zu lösen, testen sie das kleine Stützrad hinter den länglich nach oben montierten Bauteilen anzubringen. Sehr wackelig die Angelegenheit. Andere wollen ihren Roboter sozusagen im Kopfstand fahren lassen. Allerdings, so kommen sie drauf, die Räder müssen irgendwie zuerst mit dem Hauptmodul verbunden werden…