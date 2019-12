„Programmieren macht uns Spaß!“

Ständige Nachbesserungen

10 Jugendliche der 3a der Neuen Mittelschule Enkplatz (Wien-Simmering) in auffallenden lila T-Shirts erklärten dem Reporter, dass und wie sie sich die Arbeit aufgeteilt hatten. Zallanda und Mihail hatten sich vor allem um die Programmierung gekümmert. Immer wieder wandern sie mit ihrem Roboter quer durch den großen Saal im Erdgeschoß, wo an all den Tischen die Teams sitzen, bauen, tüfteln, die Programmierung verbessern. Ziel ist eine der Teststrecken am anderen Ende des Saals. Die Teststrecken sind baugleich wie der Bewerbsparcours. Dort setzen sie ihren Roboter an den Start. Knopfdruck. Er fährt los. Und entfernt das seitliche Hindernis nicht so, wie sie’s schon in der Schule programmiert hatten. Fehleranalyse und zurück zum eigenen Tisch. Laptop öffnen, Programm nachbessern – an den Roboter übertragen und wieder zurück aufs Testgelände…