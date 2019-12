Grünes, barrierefreies Haus und andere inklusive Öko-Projekte

Irgendwie weckt das Gebilde, das die Jugendlichen dem Reporter beim Regionalfinale der diesjährigen First Lego League in der Zentrale der Wirtschaftskammer in Wien der Kamera entgegenhalten, Erinnerungen an Dornröschen – wie nach 100 Jahren Schlaf. In Zeiten intensiver Diskussionen um Klimawandel und Umweltschutz löst das rundum begrünte Haus-Modell aber noch ganz andere Assoziationen aus: Ein Öko-Haus, sozusagen ein Zukunftsmärchenschloss.

Matteo, Sabrina, Ciara, Lea, Julian, Tim M., Hannah, Lukas und Tim R. haben Ideen für dieses Haus in der klassenübergreifenden Begabtenförderung gesammelt, getüftelt und auch gebaut. Für das Dach des dreistöckigen Hauses haben die Jugendlichen einen Pool und Spielplatz mitgeplant – übrigens samt einer Rollstuhlrampe. Sie haben also auch inklusiv gedacht.

„Mit unserem Haus wollen wir die Vorteile von Land und Stadt verbinden: Ein mehrstöckiges Haus in der Stadt, aber mit so viel Natur und Grün wie am Land“, erklären die Schülerinnen und Schüler dem Kinder-KURIER.