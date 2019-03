Kunstausstellung im Museum plus Programmieren

Hintergrund rund um Scratch

Bei Scratch ist keine Programmiersprache erforderlich, über eine grafische Benutzeroberfläche funktioniert es nach Baukastenprinzip. So spielerisch wie es ausschaut und funktioniert, arbeitet auch das Team, das dieses Programm am MIT, dem renommierten Massachusetts Institute of Technology, entwickelt hat. Sie nennt sich „Lifelong-Kindergarten-Group“ (lebenslange Kindergarten-Gruppe) - und so schaut’s auch auf ihren Arbeitsplätzen aus. Spielerisches Lernen ist für sie praktisch Alltag.

Mitchel Resnick aus dem Media Lab des MIT fragte vor 15 Jahren bei einer Tagung (der Kinder-KURIER war eingeladen) des damals noch existierenden Lego-Learning Institutes die Teilnehmer_innen, welches die wichtigste Erfindung der vergangenen 1000 Jahre wäre. Und verneinte die Vorschläge von Dampfmaschine über Buchdruck bis Computer. „Es war der Kindergarten!“ Mit Friedrich August Wilhelm Fröbels um 1840 im thüringischen Blankenburg gegründeter „Anstalt zur Pflege des Tätigkeitstriebes und des gesamten Lebens der Kindheit durch Spiel und Beschäftigung“ sei ein völlig neuer Zugang zu Erziehung und Lernen durch Experimentieren und Entdecken der Welt beschritten worden, so der Wissenschafter. Das Revolutionäre war, dass Erziehung innerhalb der Familie eine Ergänzung und Erweiterung fand durch Personal, das speziell dafür qualifiziert wurde, Kinder möglichst früh und vielseitig anzuregen. Ein anregendes Umfeld gepaart mit emotionaler Zuwendung und nicht die Übernahme strikter formalisierter Lernformen aus der Schule in die Vorschulphase fördern den Lernprozess. Was in der Pädagogik schon lange erkannt wurde, wird in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch von der Hirnforschung bestätigt.

Follow @kikuheinz