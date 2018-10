Von menschlichem "Roboter" bis Wunderwuzzi

Computerwerkstatt in der Schule

Auf den Laptops läuft vor allem Scratch, ein bekanntes und beliebtes Einsteiger-Programmier-Tool. Bausteinartig werden die Befehle an- bzw. ineinander per drag & drop gefügt. In kurzer Zeit können kleine Spiele programmiert werden. Hier werken bei unserem Lokalaugenschein vor allem Samiha, Sevim, Jakob, Tarik Mohammed, Heba, Shirin und Zejd vom Islamischen Gymnasium Rauchfangkehrergasse. „Für uns ist das nicht ganz neu, wir haben in der Schule auch die unverbindliche Übung Computerwerkstatt, da machen wir Ähnliches“, erzählen sie dem Kinder-KURIER. Sie werken hier drauflos ohne Hilfe von den Betreuer_innen der verschiedenen an der ParkTour beteiligten Vereine zu brauchen, die hier ständig herumwuseln und vor allem Einsteiger_innen zur Hand gehen.

Hier liegen auch kleine programmierbare Mini-Computer, micro:bits. In Großbritannien, wo Programmier-Unterricht seit einigen Jahren schon in der Grundschule stattfindet, kriegt jedes Kind einen solchen BBC micro:bit. Am großen Computer können kleine Spiele programmiert werden, die dann auf diese handliche Hardware übertragen wird. Bei CoderDojo Wien, einem der Vereine, die hier neben Bildungsserver, A1-Internet für Alle die Stationen betreiben und betreuen, können interessierte Kinder und Jugendliche jeweils am Freitag spielerisch programmieren.