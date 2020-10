„Cows“ – kuh-les Musical über ein- oder gemeinsam und Vorurteile

Unterschiedliche kuh-le Charaktere

Neben Musik, Schauspiel, Humor will „Cows“ auch Botschaften transportieren in Texten, Musik und Tanz (Co-Regie Edith Schachinger, Choreografie: Tanja Huber) – und tut dies – ganz ohne Zeigefinger.

Wir erleben so unterschiedliche Rinder wie die beiden Kälber Chili (Aloysia Astari) und Milan (Hicran Taptik). Erstere frech, neugierig, abenteuerlustig. Ihr ist der Zaun als Begrenzung des Lebensraums auf der Weide viel zu eng gesteckt. Fast jeder Auftritt ein Lächeln bis Lachen. Die Schwester ist die bravere, Streberin, feige – packt jedoch am Ende, als die Schwester in tödlicher Gefahr ist, all ihren Mut zusammen und überwindet die eigene Angst, um Chili zu retten. Ms. Wellington, die Mutter der beiden (Sarah Victoria Reiter) gibt eine – wenn bei Kühne der Begriff erlaubt sein mag – eine klassische Glucke ab. Und scheint intensiv echte Weidekühe studiert zu haben, so wie sie sich auf der Bühne bewegt.