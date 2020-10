Das große Shakespeare-Abenteuer schon für die Jüngsten

Zauberspruch

Das fast unaussprechliche Wort, das Willie anfangs auf die Mauer pinselt, wird zum Zauberspruch, der das Duo jeweils aus brenzligen Situationen der verschiedenen Stück, in die sie geraten sozusagen weg-beamt. Etwa aus dem Hexenkessel der drei Hexen aus Macbeth (Benedikt Paulun, Rafael Schuchter und Haris Ademović, der mehrmals unterschiedliche Puppen und Figuren durch die verschiedene Szenen fliegen lässt - Figurenbau: Julia Elisabeth Beyer).

„Honorificabilitudinitatibus“ ist ein mittellateinisches Wort, das William Shakespeare in seiner Komödie“ Verlorene Liebesmüh“ verwendete hat es in der englischen Version honorificabilitudinity als längstes Wort in seinen Werken auch ins Wörterbuch geschafft. Auch wenn es wie ein Fantasiewort klingt - der Theaterdichter hat nicht nur Stücke, sondern auch Wörter erfunden – hat es vom Lateinischen abgeleitet eine Bedeutung: „Fähigkeit, Ehre zu erringen“.