Jugendliche mit Leidenschaft auf – und hinter – der Bühne

Liebe die Bühne

„Natürlich sagst du dann ja“, strahlt Miguel Casas Reyes nach der Premiere im KiKu-Gespräch, „sogar wenn es kein Geld gegeben hätte, hätte ich sofort zugesagt. Ich liebe die Bühne. Ich wollte diese Gelegenheit natürlich nutzen“, gesteht der Claudio-Darsteller. „Auch Referate genieße ich. Leuten etwas zu erzählen, sie zu begeistern, dass sie zuhören...“, gerät er ins Schwärmen.

Dabei hat der 16-Jährige gar nicht besonders viel Theatererfahrung – „nur bei den Schulaufführungen – Zauberflöte im Volksschulalter, dann das Stück in der 8. Schulstufe und Oliver Twist in der zehnten Schulstufe (entspricht der 6. Klasse Gymnasium). „Da haben wir im Herbst am Schulanfang drei Wochen ganztägige Workshops gehabt und als Abschluss drei Aufführungen – eine interne für die anderen aus der ganzen Schule und zwei öffentliche. Mein Lehrer hat mir gesagt, ich habe Talent und mich dann im Frühjahr gefragt, ob ich beim Sommertheater mitmachen möchte.“

So habe er sich zum Casting gemeldet, wurde genommen „und von der ersten Leseprobe an von den Profis gut auf- und für voll genommen. „Hau dich voll rein“, haben sie mir geraten und nach intensiven Wochen gab’s die ersten Aufführungen in St. Lambrecht in der Steiermark wo ich schon noch sehr nervös war, auch heute vor der Premiere“.

Theater fasziniere ihn – das hört man auch im Gespräch, „aber es ist nicht mein Lebensplan, der hat sich auch jetzt nicht geändert. Ich will internationale Entwicklung studieren. Theater kannst du sowieso immer brauchen. Ich versetz mich gern in die Lage oder Rolle von anderen. Auch im echten Leben. So kannst du die anderen besser verstehen“, meint der zweisprachig (Spanisch/Eltern aus Kolumbien und Deutsch) aufgewachsene junge Mann, der „in der Schule eine Zeitlang auch Russisch gelernt habe, aber dann auf Italienisch gewechselt“ hat.