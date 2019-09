Frau oder Mann – spielt das die zentrale Rolle?

Grandioses, mitreißendes Ensemble

Die jungen Schauspiel-Schüler_innen, die erst die Hälfte ihrer vierjährigen Ausbildung hinter sich haben, überzeugen in ihren Rollen, in ihrem Spiel, in ihrem Humor, ja selbst dort wo einige singen auch damit. Und auch, wenn immer wieder gekonnt der Einsatz von Smartphones und sozialen Netzwerken gespielt wird, bleibt ihr Spiel – aus der grandiosen Ensemble-Leistung soll keine/r hervorgehoben werden (Infos, wer wen spielte unten im Infoblock) – und die Inszenierung (auch das siehe unten) nie an einem oberflächlichen Witz hängen. Wie in den äußerst witzigen Stücken des italienischen Duos Franka Rame und Dario Fo (u. a. „Bezahlt wird nicht!“) die Gesellschaftskritik in Herzen und Hirne des Publikums purzelt, so pflanzt dieses Ensemble den Keim des Spiels mit und um Geschlechterrollen und –Klischees, fallweise samt interkultureller Sprachfärbungen in Bauch und Kopf der Zuschauer_innen.

Wie lange dauert’s noch?

Allerdings auch mit dem erschreckenden Aha-Erlebnis: Das war schon vor mehr als 400 Jahren ein Thema – das hintergründige unter der Oberfläche der Verwicklungskomödie! Wieviel Jahrhunderte braucht's noch bis „nur“ noch der Mensch zählt und nicht das Geschlecht?

Übrigens: Zu Shakespeares Zeit durften Frauen nicht auf der Bühne auftreten. Weibliche Rollen mussten von Männern, meist Knaben gespielt werden – also in „Was ihr wollt“ immer wieder Burschen, die Frauen spielen, die in Männerrollen schlüpfen...

