"Wir sind die Kuh - und wer bist du?"

Mit Zitaten, die an Gedichte von Ernst Jandl – eine Kuh macht muh, viele Kühe machen Mühe“ –, die Bremer Stadtmusikanten und nicht zuletzt an Mira Lobes „Das Kleine Ich bin Ich“ erinnern spielt das Schauspiel-, Tanz- und Musik-ensemble „Die Herde“ ein voll-witziges Stück um die Suche nach dem ich und dem Du: „Eine Kuh macht Mühe“ – ab 4 Jahren, derzeit im Dschungel Wien , im Mai im Vorarlberger Bludenz.

Nach und nach verwandeln sich die Musiker_innen auch in Tiere, vom bunten Vogel bis zum Bären. Weit entferntes necken, Annäherung, Beschnuppern, Verwandlung von einem Tier in ein anderes, oder in eine Art Monster – im Kontrabass-Sack und die Weiterentwicklung des anfänglichen Songs „ich bin die Kuh – und wer bist du?“ in ein „Wir sind die Kuh....“ gegen Ende sorgen nicht nur immer wieder für Lacher, sondern bei den rhythmischen, fast Rap-artigen Songs auch zum mit-singen/-summen und schnippen...