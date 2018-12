Seit elf Jahren trocken: Wie ein Alkoholkranker das geschafft hat

Am Sonntag nach der Führerscheinabnahme suchte er im Internet unter „ Anonyme Alkoholiker“ nach AA-Gruppen in Wien – und am Dienstag darauf war er im ersten „Meeting“, wie die Treffen genannt werden.

„Ich war sehr verblüfft, weil alle Teilnehmer eine große Lebensfreude ausgestrahlt haben – und ich dachte mir, so herzhaft lachen will ich auch wieder können.“

"Sehr beeindruckt"

Gerhard war „von dem geschützten, wertfreien Raum der Meetings sehr beeindruckt“: „Jeder hat nur von sich selbst gesprochen, was ihm am Herzen liegt, was ihn bedrückt, und keiner hat dem anderen Ratschläge gegeben. Es gab und gibt keine Handlungsanweisungen.“

Und wenn er selbst Ereignisse aus seinem Leben erzählte, habe er „nie erstaunte oder wertende Gesichter“ in der Runde gesehen: „Die Blicke vermittelten mir immer Verständnis, Zusammenhalt, das Gefühl, ,ja, das habe ich auch schon alles durchgemacht‘.“