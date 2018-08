Alkoholkonsum: "Es gibt keine sichere Menge"

Erst Anfang der Woche gab es für Menschen, die regelmäßig eine geringe Menge Alkohol trinken, eine positive Nachricht: Ein regelmäßiger, aber eben geringer Alkoholkonsum könnte das Risiko für eine koronare Herzkrankheit (KHK, eine Verengung der Herzkranzgefäße) reduzieren, so eine Studie des University College London und der University of Cambridge.

Doch jetzt kommt eine große Untersuchung, die im Fachmagazin The Lancet publiziert wurde, zu einem anderen Ergebnis: Es gebe keine sichere Untergrenze. Positive Effekte in Bezug auf die Verringerung eines Risikos für Herzgefäßerkrankungen würden negative Effekte in anderen Bereichen - speziell einem erhöhten Krebsrisiko - gegenüberstehen.

Die Wissenschafter der University of Washington (Institute for Health Metrics and Evaluation), USA, werteten 694 Statistiken über individuellen und nationalen Alkoholkonsum aus, sowie auch 592 Studien über das Risiko von Alkoholkonsum.

Die zentralen Aussagen

Alkoholkonsum ist weltweit jährlich für 2,8 Millionen Todesfälle verantwortlich.

ist weltweit jährlich für 2,8 Millionen verantwortlich. Alkoholkonsum ist weltweit die siebenthäufigste Ursache für vorzeitige Todesfälle und Behinderungen. 12 Prozent der Todesfälle von Männern zwischen 15 und 49 sind darauf zurückzuführen.

ist weltweit die siebenthäufigste Ursache für vorzeitige und Behinderungen. 12 Prozent der von Männern zwischen 15 und 49 sind darauf zurückzuführen. Bei Menschen über 50 Jahre spielt Alkohol eine bedeutende Rolle als entscheidender Faktor für Todesfälle durch Krebs. Bei 27 Prozent der Todesfälle von Frauen und 19 Prozent der Todesfälle von Männern hatten durch Alkohol ausgelöste Krebserkrankungen eine entscheidenden Anteil an einer verkürzten Lebenserwartung.

Die Studie hat auch erhoben, wo am meisten Menschen aufgrund der Folgen ihres Alkoholkonsums sterben: Spitzenreiter sind Lesotho (145 Menschen im Alter von 15 bis 49 auf 100.000 Einwohner), Russland (118,4), die Zentralafrikanische Republik (108,8), die Ukraine (92,2), Burundi (81,1), Litauen (76,1), Weißrussland (71,2), die Mongolei (67,6), Lettland (65,5) und Kasachstan. In Österreich sind es insgesamt 4600 Todesfälle bei Männern und 1600 bei Frauen.

Die niedrigsten alkoholbedingten Sterberaten gibt es in Kuwait (0,3), dem Iran, Palästina, Libyen und Saudi Arabien.

Wo am meisten Menschen Alkohol trinken und wo die meisten alkoholischen Getränke, sehen Sie in nachstehender Infografik: