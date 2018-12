Forscher gehen Frage nach: Ist James Bond Alkoholiker?

Es zählt zu den unverkennbarsten Filmzitaten der Welt: Erst, wenn James Bond einen Martini "geschüttelt, nicht gerührt" bestellt, ist der Film ein waschechter Bond-Streifen.

Und wenn man es sich so recht überlegt, bestellt James Bond ziemlich oft einen Martini. Oder Bier – oder Champagner – oder Wodka pur. Ein Zeichen für ein problematisches Verhältnis zu Alkohol? Australische Wissenschaftler sind dieser Frage nachgegangen.

Schweres chronisches Alkoholproblem

Für die Studie, die im Fachblatt Medical Journal of Australia veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler der Universität Otago in Neuseeland in Summe 24 Bond-Filme aus den Jahren zwischen 1962 und 2015 analysiert.

Das Ergebnis: " James Bond hat ein schweres chronisches Alkoholproblem. Er sollte in Erwägung ziehen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und andere Strategien für den Umgang mit Stress am Arbeitsplatz zu finden", wie es im Forschungsbericht wortwörtlich heißt.

Tödlicher Promille-Wert

Andere Strategien für den Umgang mit Stress am Arbeitsplatz hat die Filmfigur wohl tatsächlich bitter nötig. Immerhin konnten die Forscher ermitteln, dass James Bond etwa in einer Filmepisode ganze sechs Mal zum Cocktail "Vesper", ein Getränk aus Gin, Wodka und Kina Lillet, griff. Das entspricht 24 Einheiten Alkohol. Um diese Zahl in Relation setzen zu können: In Österreich entspricht eine Alkohol-Einheit einem viertel Liter Wein, einem halben Liter Bier oder zwei Gläsern Sekt.

Im Schnitt trank Bond 4,5 Mal pro Film Hochprozentiges. In seinem trinkfreudigsten Streifen müsste der Promillegehalt in seinem Blut außerdem bedrohlich hoch gewesen sein, schildern die Forscher. Zudem habe er besonders oft vor dem Autofahren, Glücksspiel mit hohen Geldeinsätzen, dem Hantieren mit komplexen Maschinen, dem Kontakt mit gefährlichen Tieren, extremer und gefährlicher körperlicher Ertüchtigung und Sex mit Feindinnen Alkohol konsumiert. Bei letzterem seien nicht selten Waffen oder Messer im Bett zugegen gewesen.