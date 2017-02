Diese 5 Cocktails müssen Sie kennen

Die britische Online-Plattform Difford's Guide hat aufgrund der Seitenaufrufe, der Such-Statistik in Suchmaschinen und einer Auswertung von Bar-Karten in Europa, USA und Asien eine Rangliste über die angesagtesten Cocktails erstellt: Obwohl Moscow Mule, Old Fashioned und Negroni zu den Top 10 gehören, rangiert mit dem Porn Star Martini ein Newcomer auf Platz eins.

1. Porn Star Martini: Wenn auch bei uns noch unbekannt, scheint die Kombination von Wodka, Vanille und Passionsfrucht Zeitgeist zu sein. Vielleicht auch weil der Porn Star Martini mit flüssigem Stickstoff gemacht wird.

Und so wird er gemacht:

2. Amaretto Sour: Die Mischung von Bitterlikören (Amarettos) mit Zitronensaft scheint auch außerhalb Italiens, internationalen Trends zu trotzen. Manchmal werden diese mit Bourbon und Eiweiß genossen.

Und so wird er gemacht:

3. Margaritas und Tommy's Margaritas: Tequila, Zitronensaft und Agaven-Sirup – dieser spezielle Mix erreichte laut der Daten-Analyse mehr Aufmerksamkeit als die klassische Variante. Im Gegensatz zu einem Sour besteht eine Margarita neben Tequila aus einem Orangenlikör und wird im Shaker auf Eis geschüttelt oder mit crushed ice serviert.

Und so wird er gemacht:

4. Bramble: Der fruchtige Sommer-Cocktail stammt aus den 80ern und besteht aus Gin, Zitronensaft und Brombeer-Likör. Statt Brombeere wird auch gerne auf Creme de Cassis zurückgegriffen.

Und so wird er gemacht:

5. Espresso Martini: Bei diesem Cocktail handelt es sich nicht um einen Gin-Wermut-Cocktail, sondern um einen Wodka-Kaffeelikör-Cocktail. Durch den Hype um Third-Wave-Coffeeshops rücken alkoholische Drinks mit Kaffee in den Mittelpunkt des Interesses.

So wird er gemacht: