Es gibt zwei Wege Trends vorauszusagen: Auf der einen Seite prophezeien Trendforscher und die Lebensmittel-Industrie, was wir in der Zukunft essen. Auf der anderen Seite genügt ein Blick in die Daten von Suchmaschinen, was Hobbyköche zu Hause kochen und über welche Themen sie gerne mehr erfahren würden.

Was Kulinarik-Interessierte weltweit am häufigsten googelten:

Zu den anhaltendene Trends zählen: Ramen, Rigatoni, Bibimbap, Linguine, Empanada, nicht gepökelter Speck (uncured bacon), Gugelhupf (bundt cake)

Zu den aktuellen Trends zählen: Pho, über Nacht eingweichtes Porridge (overnight oats), Bittermelone (bitter melon), cheese curds (am ehesten als Käsefinger oder Käsebällchen zu übersetzen, Teil von Kanadas Nationalgericht), Schweinsschulter, smash cake (Partyhit für Einjährige in den USA: Torte bestehen größtenteils aus Creme und dürfen von den Geburtstagskindern zerstört werden), gender reveal cake (Partyhit in den USA: Die werdenden Eltern erfahren erst auf einer Party, welches Geschlecht ihr Kind haben wird – die Torten sind daher rosa und blau)

Zu den aufkommenden Trends zählen: Kurkuma, Jackfrucht, Karfiol-Reis (cauliflower rice), Natursauerteig-Brot, bunter-Streusel-Kuchen (funfetti), vegane Donuts