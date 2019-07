Warum Porridge?

Zwar denken Österreicher bei Haferbrei zuerst an Frühstück, dabei eignet sich dieser durchaus als salzige Beilage bei Fleischgerichten. Die historischen Wurzeln für Porridge bzw. Haferbrei liegen in Großbritannien, Nord-Europa und Russland. Spuren von Haferbrei fanden Forscher sogar in Mägen von 5000 Jahre alten, natürlich mumifizierten Körpern.Ähnlich wie in den österreichischen Sterz-Regionen haben früher die Briten einen Löffel voll mit Brei in einen tiefen Teller mit Milch getaucht. In Schottland steht Porridge für ein sättigendes, warmes Frühstück der Arbeiterklasse, das durchaus auch zu Mittag aufgetischt wurde. Hafer überzeugt nämlich durch einen hohen Eiweißgehalt (12 Prozent) und enthält zahlreiche Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Eisen.

Der KURIER begab sich auf Spurensuche und wollte von den Top-Köchen Peter Fallnbügl, Manuel Repnig und Martin Nuart wissen, ob der Hype um Haferschleim überhaupt gerechtfertigt ist.