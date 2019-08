Bio-Landwirtschaft und Soja: Warum Philippa Strache nicht recht hat

Die Politikerin verknüpft die Waldbrände im Amazonas mit dem Anbau von Soja, weil in Brasilien derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren wüten. Viele Feuer wurden offenbar von Bauern auf abgeholzten Flächen gelegt, um neue Weideflächen zu schaffen.

Allein im heurigen Juli wurden in Brasilien um fast 300 Prozent mehr Flächen abgefackelt als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Insgesamt ein Fünftel des brasilianischen Anteils an dem weltweit größten zusammenhängenden Waldgebiet fiel den Kettensägen in den vergangenen Jahrzehnten zum Opfer.