Beyond Meat? Wenn es vegan sein muss, dann lieber dieses Würstel

Dank prominenten Fürsprechern und Investoren wie Bill Gates und Leonardo DiCaprio avancierte das US-amerikanische Fleischersatz-Unternehmen „Beyond Meat“ schnell zum Liebling der Wall Street. Der Umsatz schnellte zuletzt auf 60,5 Millionen Euro hoch. Als die zuvor nur im Großhandel bei Metro (auch in Österreich) verfügbaren Laibchen beim Diskonter Lidl in den Verkauf gingen, waren sie in Deutschland nach kurzer Zeit ausverkauft.

Der KURIER wollte wissen, wie die Bratlinge auf Erbsenbasis ohne tierische Zutaten wie Ei, Milch oder Fleisch schmecken und bat das Küchenteam vom Palais Coburg um eine professionelle Zubereitung auf dem BBQ-Griller. Die überraschende Antwort lautet: