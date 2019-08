Neues Geschäftsmodell: Wenn Mostbauern zu Pilzzüchtern werden

Wer in den österreichischen Forsten in großem Stil Pilze sammeln will, benötigt generell die Zustimmung des Waldeigentümers, in Form einer entgeltlich erteilten Schwammerl-Lizenz oder -Vignette. Je nach Bundesland kann zusätzlich eine Bewilligung der Naturschutzbehörde erforderlich sein – oder aber die Ernte von über zwei Kilo Pilzen pro Person und Tag untersagt sein. Letztere Grenze gilt nach dem bundesweiten Forstgesetz für Schwammerlsucher ohne Lizenz. Bei Verstößen sind bis zu 150 Euro Verwaltungsstrafe fällig.