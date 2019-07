Neuburger: "Wir wollen in diesem Spiel nicht mehr mitmachen“

Von Asien ins oberösterreichische Ulrichsberg

Bis überhaupt Bratwürste aus Kräuterseitlingen produziert werden konnten, sind viele Jahre und etliche Reisen nach Asien vergangen. „Die Idee, hochwertige Lebensmittel aus einem anderen Rohstoff als Fleisch zu machen, hatte ich schon vor Jahrzehnten“, sagt Hermann Neuburger retrospektiv. Nach einer kurzen Recherche musste er jedoch rasch feststellen, dass das Wissen darüber in Europa begrenzt ist. In Gedanken an buddhistische Tempelküchen führte den Ulrichsberger die erste Reise nach Taiwan, wo er die vegetarische Küche mit Sojaprodukten kennengelernt hat. Später in Japan die aus Seitan. Und in einer chinesischen Kette ist es dann passiert: Hermann Neuburger hat eine Art Steak aus Pilzen gegessen, dessen Mundgefühl und Geschmack dem aus Fleisch unglaublich nahe gekommen sei.

Wieder zurück in Ulrichsberg begannen die fünf Versuchsjahre dann mit den drei in Asien entdeckten Rohstoffquellen: Weizen, Soja und Pilze. Nachdem Seitan aufgrund des Glutengehalts und Soja wegen der aufwendigen Herstellung von Yuba, der Sojahaut, ausgeschieden waren, kamen nur noch die Pilze in Frage. „Wir haben im Großhandel alles gekauft, was man bekommen konnte, wie Shiitake, Champignons – und eben Kräuterseitlinge“, sagt Thomas Neuburger. Diese hätten ein besonders festfasriges Fleisch und ein mildes Aroma. Nachdem die Entscheidung für den Pilz gefallen war, standen die oberösterreichischen Unternehmer vor der nächsten „weißen Wand“, wie sie selbst sagen. Woher sollten sie eine derart große Menge an Kräuterseitlingen in Bio-Qualität beziehen? „Der Kräuterseitling ist in der Branche ein Exot und den gab es nur in Wochenmarkt-Mengen“, sagt Thomas Neuburger weiter. Um sich über die Pilzzucht zu informieren, ist er zum hessischen Pilztag an die holländische Grenze gefahren und hat dort im Mühlviertler Dialekt versucht zu erklären, was denn der Plan von ihm und seinem Vater sei. „Wir hatten sehr schnell den Ruf: Da sind zwei in Österreich, die wollen Pilze verwursten“, erzählt er und lacht.