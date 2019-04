Empfehlung zu Veganismus: "Bei Kindern und Schwangeren wird abgeraten"

Viele Kinderärzte sehen eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit sehr kritisch. Andere sehen dann kein Problem, wenn auf eine ausreichende Ergänzung von Mikronährstoffen wie Vitamin B12 und eine ausreichende Eiweißversorgung geachtet wird. 105.000 Menschen in Österreich ernähren sich laut Gallup-Umfrage vegan. Wer auf tierische Produkte verzichtet, will das meist auch an den Nachwuchs weitergeben. Kinder, Schwangere und Stillende haben jedoch einen anderen Nährstoff- und Energiebedarf.

"Deutschsprachige Fachgesellschaften raten in diesen sensiblen Lebensphasen von veganer Ernährung ab. Internationale Gesellschaften sind etwas lockerer, aber auch sie sehen ein Risiko für Mangelernährung, wenn nicht auf gewisse Nährstoffe geachtet wird", sagt Sandra Haider, Ernährungswissenschafterin an der MedUni Wien. Fehlen essenzielle Aminosäuren und Mikronährstoffe wie Vitamin B12 in der Schwangerschaft kann das zu Entwicklungsstörungen des Embryos führen.

"Langfristig kann es bei veganen Kindern ohne ausreichender Nährstoffversorgung zu Wachstumsverzögerungen, einer verlangsamten Entwicklung oder neurologischen Störungen kommen. Bei vielen Nährstoffen muss man auch beachten, dass man bei veganer Ernährung weniger davon aufnimmt und sie deshalb richtig kombiniert", sagt Haider. Dazu zählt etwa Eisen aus Hülsenfrüchten, das besser verwertet wird, wenn Vitamin C verfügbar ist, z. B. aus einem dazu gegessenen Paprika.