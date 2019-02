KURIER: Was bedeutet es denn für Sie, vegan zu leben?

Sarah Wohlfarter: In Wahrheit gibt es da ja keine Grenzen, man muss für sich selbst herausfinden, wie man das umsetzt. Für mich persönlich ist es viel mehr als ein kurzfristiger Trend. Es ist Lebensstil und Philosophie, die nicht nur die Ernährung betrifft, sondern auch die Kleidung, die Kosmetik oder eben auch alles, was die Unterhaltung betrifft. Ich gehe weder in einen Zoo noch in einen Zirkus.

War Tierleid ausschlaggebend, vegan zu leben oder gab es auch gesundheitliche Gründe?

Es gibt vielfältige Gründe, ich finde alle wichtig. Beiu mir war das zu Beginn Neugierde, dann informiert man sich und recherchiert. Ich habe schon als Kind kaum oder ungern Fleisch gegessen, also dachte ich, vegetarisch zu leben wäre gut. Ich bin dann mit der Zeit und durch die Recherchen draufgekommen, dass mir das nicht reicht.

Wie war die Reaktion der Familie auf Ihre Entscheidung?

Am Anfang war da viel Sorge, vor allem bei meiner Mutter, dass ich zu wenige Nährstoffe bekomme. Ich kenne mich aber mit gesunder Ernährung sehr aus, mache auch eine Ausbildung in diese Richtung. Ich lasse regelmäßig Bluttests machen. Dennoch kommt oft Unverständnis.