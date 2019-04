Mehr Tofu auf dem Teller: Der Siegeszug der Sojabohne in Österreich

Tatsächlich ist das Burgenland das Hauptanbaugebiet für Sojapflanzen in Österreich. Vor allem das südliche Burgenland eignet sich wegen der klimatischen Voraussetzungen für den Anbau. Weiters ist Soja für die Bauern „vom Preis her interessant“, weiß der Pflanzenbau-Direktor der burgenländischen Landwirtschaftskammer, Wolf Reheis. Bemerkenswert ist auch der hohe Bioanteil von beachtlichen 44 Prozent.

Wobei sich die heimischen Saatgutzüchter in der EU „einen großen Namen gemacht haben“, betont Karl Fischer, Obmann des Vereins Soja aus Österreich. Rund ein Viertel des in der EU verwendeten Soja-Saatguts kommt aus Österreich. An zwei Standorten werden hierzulande neue Sorten gezüchtet, die sich besonders für den Anbau in den gemäßigten Klimazonen Europas eignen. Fischer, im Hauptberuf Geschäftsführer der Saatbau Linz, ist überzeugt, dass die heimischen Züchter „als verlässlicher Lieferant einen Wettbewerbsvorteil ausspielen können“.

Handelsstreit

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Soja-Preise Ende Mai 2018 auf Talfahrt geschickt. Als Antwort auf die US-Zölle für chinesische Produkte hat China Soja nicht mehr in den USA, sondern in Südamerika gekauft. Die Europäer habend profitiert. Die Soja-Preise in den USA sind dramatisch eingebrochen (siehe Chart). Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt.

Die Anbauflächen für Soja sind in den vergangenen Jahren weltweit massiv gewachsen. Die Ursache dafür ist die steigende Nachfrage nach Fleisch vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Gentechnisch verändertes Soja ist ein weltweit beliebtes Tierfutter. Brasilien ist mit einem Marktanteil beim Export von mehr als 40 Prozent der weltweit größte Verkäufer. Auf Platz zwei rangieren die USA.

Gentechnik

Über 90 Prozent des in der EU verwendeten Sojas stammt von gentechnisch veränderten Pflanzen aus Amerika. Mit den in der EU geernteten Sojabohnen können sieben Prozent des EU- Bedarfes gedeckt werden. Die restlichen knapp über 30 Millionen Tonnen müssen importiert werden. In Österreich bemüht sich der Verein Donau Soja um eine gentechnikfreie Soja-Produktion für die Tierfütterung.

Umweltorganisationen kritisieren die Gentechnik-Importe der EU für die Tierfütterung. Es gibt derzeit aber nur begrenzte Mengen an Biosoja. In Südamerika werden für die Soja-Anbauflächen Teile des Regenwaldes gerodet. Brasilien wurde auch mit Hilfe des massiven Einsatzes der Gentechnik zu einem Lebensmittelexporteur. Die brasilianische Regierung ist hoch erfreut über die gestiegenen Erntemengen und Exporte von Soja.