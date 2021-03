Osterurlaub im Ausland? Diese Regeln gelten

GROSSBRITANNIEN: Vorab-Registrierung, negativer PCR-Test oder Antigen-Test mit mehr als 97 Prozent Spezifität in englischer, französischer oder spanischer Sprache sowie zehntägige Quarantäne nötig. Möglichkeit einer Freitestung nach fünf Tagen per negativem PCR-Test (72 Stunden). Das von Österreich verhängte Landeverbot für Passagierflüge aus Großbritannien ist am Sonntag ausgelaufen. Die Austrian Airlines fliegen seit Montag wieder normal zwischen London und Wien.

TSCHECHIEN: Eine Einreise ist nur im Ausnahmefall und dann unter Auflagen möglich. Es ist kein Tourismus erlaubt.

SLOWAKEI: Registrierung spätestens bei der Einreise, Heimisolation bis ein negativer PCR-Test vorliegt. Der Test darf frühestens am achten Tag der Heimisolation durchgeführt werden. Derzeit gibt es Grenzkontrollen zwischen der Slowakei und Österreich. Die Grenzübergänge Hainburg, Angern-March und Schloss Hof sind gesperrt.