Ansturm der Deutschen: Wird Mallorca das neue Ischgl?

Urlaub auf Mallorca ist für die Deutschen wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Bei der Einreise nach Spanien muss allerdings ein negativer PCR-Test vorliegen.

Das musste man den urlaubshungrigen Deutschen am Freitag nicht zweimal sagen, seither buchen sie doppelt so viel wie vor der Pandemie zu Ostern 2019.

Der Reisekonzern TUI alleine bietet 300 Hin- und Rückflüge nach Mallorca an und weitete sein Hotelangebot aus. Nach Einschätzungen von TUI sind heuer weniger Partyurlauber unterwegs, da sowohl Flüge als auch Hotelarrangements mehr kosten. Dennoch fürchten viele, dass sich am Ballermann ein neues Ischgl bilden könnte.

Marek Andryszak, Geschäftsführer von TUI Deutschland, erklärte am Dienstag, dass man die Gäste bitten werde, „einen ruhigen Urlaub“ zu verleben.

Unzählige Spanier auf dem Festland schäumen allerdings vor Wut. Denn bis zum 9. April dürfen die Einheimischen nach einem Beschluss der Zentralregierung ihre Region nur in seltenen Ausnahmefällen verlassen. Verwandtenbesuch oder Urlaub im Strandhaus, das außerhalb der eigenen „Autonomen Gemeinschaft“ liegt, sind strikt untersagt. Zum Vergleich: Das hieße, dass der Wiener nicht mehr in seinen Zweitwohnsitz nach Niederösterreich dürfte, der Deutsche aber sehr wohl in sein Haus am Attersee.