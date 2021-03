Daher kommt die Liebe der Deutschen zu "Malle"

Geld für den König von Mallorca

Der König von Mallorca, Jürgen Drews, wäre um Haaresbreite übrigens ungekrönt geblieben. Eigentlich wollte er nämlich auf Ibiza auftreten und dort einen Fuß in die Tür bekommen, wie er in seiner Biografie „Es war alles am besten schrieb: "Da bekam ich einen Anruf. Ob ich mir vorstellen könne, auf Mallorca aufzutreten. Wie bitte? Auf Malle? Never ever! Bitte sofort absagen!" Aber die Macher der Disco "Oberbayern" gaben nicht auf, sie verdoppelten die Gage. Und Jürgen Drews wurde zum Stamminventar der Insel.