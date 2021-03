Zu Ostern will die Hälfte der Österreicher Tagesausflüge machen

Für Auslandsreisen gewinnen Buchungen über das Reisebüro an Bedeutung, weil diese eine bessere Absicherung bei Stornos bieten. Abstandhalten, das Tragen von FFP2-Masken, "reintesten" oder Impfungen werden breit akzeptiert.

Reisewilliger als Deutsche

Die Österreicher sind damit deutlich offener für Reisen als die Deutschen, unter denen nur ein Drittel Sommerurlaub plant. Fast die Hälfte der Deutschen geht fix davon aus, dass der Sommerurlaub heuer ausfallen muss. Österreich steht für die wenigen Urlauber kaum am Plan: Nur neun Prozent planen einen Urlaub in Österreich fix ein.

Imageverlust Österreichs

Scharitzer hat auch den Imageverlust Österreichs durch die Coronakrise und Hotspots wie in Ischgl erhoben. Fast zwei Drittel der Österreicher und etwas mehr als die Hälfte der Deutschen sind der Meinung, dass Österreichs Ruf durch den Umgang mit der Corona-Pandemie gelitten hat. Zwar könne das kurzfristig negative Auswirkungen haben, aber die echten "Österreich-Fans" würden nicht abgeschreckt, sagt Scharitzer.

Denn 25 Prozent der befragten Deutschen gaben an, "sehr oder eher wahrscheinlich" in den kommenden 12 Monaten einen Sommer- oder Winterurlaub in Österreich zu verbringen. Das sind sogar um einen Hauch mehr als die 24 Prozent, die in den letzten drei Jahren auf Urlaub in Österreich waren.