Österreicher reisen am liebsten mit dem Auto

Einblicke in das Reiseverhalten und die Urlaubspläne der Österreicher gewährt eine Umfrage des ÖAMTC. "Bei der Wahl des Reisemittels für den diesjährigen Urlaub der Österreicher liegt erneut das Auto an vorderster Stelle: Über die Hälfte der Reisenden (52 Prozent) wird den Pkw für die Urlaubsfahrt ins In- oder Ausland verwenden - Tendenz steigend. Im Vorjahr waren es 46 Prozent, 2013 sogar nur 43 Prozent", stellt Dagmar Riedl, ÖAMTC-Touristikerin, eines der Hauptergebnisse des Reisemonitorings 2015 vor. "Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Auto bei den 30- bis 49-Jährigen, die auch häufiger mit Kindern unterwegs sind." Flugreisen planen heuer 37 Prozent (mehrheitlich Personen bis 29 Jahre), mit Bus oder Bahn verreisen nur 7 Prozent. Die Verkehrsmittelwahl hängt eng mit dem gewählten Reiseziel zusammen: So urlaubt knapp jeder fünfte Österreicher (18 Prozent) im Heimatland - 84 Prozent davon reisen mit dem Auto. Auch bei Reisen ins Ausland innerhalb Europas ist das Auto das Mittel der Wahl: Der Anteil der Pkw-Reisen in Europa ist von 40 auf 53 Prozent gestiegen.