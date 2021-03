"Gärten des Grauens" und kein Ende

In Deutschland haben einige Kommunen neuen Steingärten, die die Bodenversiegelung fördern, einen Riegel vorgeschoben, wie etwa der Bayerische Rundfunk berichtet. Im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben Dortmund und Paderborn schon 2019 ein Verbot von Schottergärten in ihren Bebauungsplänen festgelegt; das Bundesland Bremen ebenfalls. Im Vorjahr hat Baden-Württemberg nachgezogen. Es hat mit einer Änderung des Landesnaturschutzgesetzes Schottergärten auf Privatgrundstücken verboten.

Mit 1. Februar 2021 ist auch in Bayern eine Reform der Bauordnung in Kraft getreten. Die Gemeinden können jetzt laut BR aus Gründen der Ortsgestaltung die Anlage von Steingärten, Schottergärten und Kunstrasen verhindern. Aber bestehende Gärten dürfen bleiben. Was zum Zeitpunkt der Baugenehmigung rechtmäßig war, bleibt auch danach rechtmäßig.