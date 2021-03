Reisen 2021: Es geht bald wieder los

„Es geht bald wieder los“ – noch nie haben wir in der Redaktion so lange über einen Titel diskutiert wie über jenen auf der Seite 1 der KURIER Reise-Spezial Beilage, die am 12. März 2021 erschienen ist. Zu Recht merkten einige Kolleginnen und Kollegen an, dass wir das kollektive Gefühl unserer Leserschaft bedenken müssen: Nach so langer Zeit des Wartens und Vertröstetwerdens ist die Unsicherheit groß, wann wir alle wirklich wieder befreit reisen werden.

Aber die Tatsache, dass Sie diesen Text aus dem Reise-Spezial hier online lesen, ist der beste Beleg dafür, dass unsere Hoffnung lebt und vielleicht größer ist denn je.

Die spannenden Reportagen aus dem Reise-Spezial werden Sie in den kommenden Tagen auch online auf kurier.at/reise lesen können.

Es zeigt, wie viele und vielfältige Reisen von Veranstaltern und Reisebüros nur darauf warten, von uns endlich wieder gebucht zu werden. Wie viele Länder und Städte sehnsüchtig auf ihre Besucher warten. Denn der Wunsch, endlich wieder zu reisen, ist nicht nur bei den Wegfahrenden unerträglich groß geworden. Auch die Menschen an den Zielorten wollen wieder tun, was sie so leidenschaftlich gerne tun, Gäste empfangen – von Spanien bis Italien, von Kroatien bis Griechenland, von Deutschland bis Tschechien, von der Südsee bis in die Karibik, von Island bis auf die Osterinseln.