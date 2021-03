Pures Polynesien: Zu Besuch beim freundlichsten Volk der Welt

Sie winken lächelnd, egal ob man an ihnen vorbeigeht, mit Auto oder Fahrrad vorbeifährt oder Fotos macht – Samoaner sind das wahrscheinlich freundlichste Volk des Pazifiks, wenn nicht weltweit. Hektik und Stress sind ihnen nahezu unbekannt, die Einheimischen bewegen sich fast wie in Zeitlupe. Damit kann zusammenhängen, dass sie zu den durchschnittlich dicksten Menschen gehören. Aber das liegt laut Studien vor allem an den Genen.

Zum Fasten kommen Touristen aber ohnehin nicht her. Es wächst hier fast alles, was man sich in den Tropen erwartet, auf dem riesigen Fugalei-Markt in der Hauptstadt Apia duften und leuchten die Früchte so intensiv, dass man einfach einen Korb mitnehmen muss. Glückliche Kühe auf saftig grünen Wiesen lassen die Qualität der Steaks im Restaurant erahnen, die überall herumwuselnden Ziegen und Schweine stehen vor allem auf der Speisekarte der Einheimischen. Frischer Fisch und Meeresfrüchte sind hier, mitten im Südpazifik, sowieso vom Feinsten. Und eine Kokosnuss, vor allem als Getränk, gehört einfach immer dazu.