Namaste aus dem Mühlviertel

Hier hat auch die Niederösterreicherin Christina Strasser für ein paar Tage ihre Yogamatte ausgerollt. Sie bezeichnet sich selbst als Life-Balance-Coach und hilft Menschen bei der Suche nach ihrer Berufung. Sie hat es zum fünftägigen Yoga-Retreat für ihre eigene Balance gezogen. Und so steht die

33-Jährige auf einem Bein mit gefalteten Händen über dem Kopf, bemüht, nicht umzukippen.

Etwas wackelig auch die anderen zehn Yogis im neuen Yogaraum – der früher das Zuhause der Pferde des Hofs war – beim Versuch, dass der „Baum“ (so wird diese Haltung bezeichnet) nicht fällt. Nach der neunzigminütigen Yoga-Einheit am Morgen sagt Strasser: „Ich bin so zur Ruhe gekommen und gleichzeitig haben sich meine Gedanken sortiert.“ Bei ihr sei es beruflich gerade sehr stressig. Das kennen die meisten der Retreat-Teilnehmer. Der Großteil ist alleine gekommen. Möglichkeiten zum Kontakte-Knüpfen gibt es zwischen den Yogaeinheiten morgens und am frühen Abend genug – sofern man das will.