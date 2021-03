Sonne, Strand, Salsa und Spritze: Kuba bietet Urlaub mit Corona-Impfung

Auch die Karibikinsel Kuba braucht dringend Geld von Touristen. Da die Pandemie auch Kubas Strände leer zurückgelassen hat, hofft die chronisch heruntergewirtschaftete sozialistische Republik auf eine ihrer Stärken: Das staatliche Gesundheitssystem.

Erstklassige Medizin

Weil internationale Pharmakonzerne nur beschränkt nach Kuba liefern konnten und man dort zeitweise nicht einmal Aspirin kaufen konnte, hat der Inselstaat an der Südküste Floridas nicht nur Heerscharen an erstklassigen Medizinern ausgebildet, sondern auch eine eigene Pharma-Branche mit einem Schwerpunkt auf Impfungen.

Erfahrung bei Impfungen

So hat man in Kuba etwa eine eigene Impfung gegen das tropische Dengue-Fieber entwickelt – und jetzt gleich vier Impfstoffe gegen das Corona–Virus. Der erste davon – stolz „Soberana“, also frei übersetzt die „Großartige“, genannt – soll noch Ende März einsatzbereit sein. 40.000 Freiwillige in Kuba und weitere 100.000 im Iran haben das Präparat im Rahmen einer Phase-III–Studie schon erhalten. Nach Informationen aus Kuba mit gutem Erfolg.