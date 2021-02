„Vaterland und Leben“: Ein Rap-Song fordert Kubas Regime offen heraus

Die Kubaner haben die Botschaft offensichtlich verstanden. Fast zwei Millionen Mal ist das Video mit dem Song in wenigen Tagen heruntergeladen worden und das obwohl das Regime, das das Internet kontrolliert, alles getan hat, um die Verbreitung zu stoppen.

"Alles unter Druck"

Schon die Aufnahme des Songs sei ein Abenteuer gewesen, schildert El Funky in einem Interview: Niemand habe es gewagt, ihnen eine Kamera, oder Aufnahmegerät zu leihen. Man habe in einer Wohnung hinter schwarzen Vorhängen gefilmt, „aber Gottseidank ist es rausgegangen, alles unter Druck, unter massivem Druck“. Was die Aufnahme noch politisch brisanter macht, sind die Stimmer einiger kubanischer Musiker aus dem Exil, die - übers Internet - mitgemacht haben.