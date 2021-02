Kuba, überraschend deutsch

Klimafreundliche Anreise

Condor fliegt über Frankfurt, KLM über Amsterdam nach Havanna. CO2-Kompensation via climateaustria.at: 63 €

Casas Particulares

Die Privat-Unterkünfte haben als Logo einen blauen Anker auf den Hauswänden. Die Verständigung mit den Gastgebern klappt meist mit Händen und Füßen, ein paar Brocken Englisch oder Spanisch. Möglichst vorab buchen, etwa bei Cuba Buddy

Rundreise

9 Tage Kuba, Übernachtung in Casas Particulares und Selbstfahrer-Rundreise, bei Cuba Buddy ab 460 € p. P. ohne Flug. 15 Tage Rundreise im Oldtimer mit Fahrer ab 1.578 € p. P. cuba-buddy.de

Rundgänge

in Havanna mit Guide Luis Lemagne Acosta (auf Deutsch) luis.lemagne@nauta.cu

Essen und Trinken

– Hotel Raquel in Havanna raquel.havanacityhotels.com

– Restaurant Grados, Juwel in Havanna, Calle E, No 562.

– Restaurant Villa Lagarto in Cienfuegos, Calle 35, No 4b.

Währung

Touristen müssen in CUC zahlen. 1 CUC = etwa 1 €. Am besten in bar am Flughafen an speziell. Automaten tauschen

Internet

WLAN steckt noch in den Anfängen. Es gibt reichlich Netze in Hotels und Lokalen. Sie verlangen aber Geld für die Nutzung. Daher am besten die staatlichen ETECSA-Karten kaufen. Ein zuverlässiger Spot: Vor der Hemingway-Bar La Bodeguita del Medio, Havanna

Allgemeine Infos

cubainfo.de