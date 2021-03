Rauswurf des Nationalbankchefs lässt Lira abstürzen

Die Inflation stieg im Februar auf mehr als 15 Prozent, die Lebensmittelpreise um 18,4 Prozent und der Leitzinssatz wurde vom türkischen Zentralbankchef Naci Agbal um 200 Basispunkte auf 19 Prozent angehoben. Diese explosive Mischung kostete den Notenbankchef nun den Job. Präsident Recep Tayyip Erdoğan wechselt die Notenbankchefs wie Fußballklubs ihre Trainer. Agbal ist der dritte abgelöste Zentralbankchef seit Mitte 2019.

Dessen Rauswurf am vergangenen Samstag erschüttert das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in die türkische Geldpolitik. Der Lira-Kurs stürzte am Montag um bis zu 15 Prozent ab, die Istanbuler Börse und die Staatsanleihen kamen auch stark unter Druck. Für einen Euro mussten 9,44 Lira hingeblättert werden.