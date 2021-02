Von der Couch zum Canyon: Die schönsten virtuellen Reisen

Die Freizeit hat eine Auswahl an unterschiedlichen Reisezielen zusammengestellt. Von der pulsierenden Metropole bis zum einsamen Polarkreis. Für alle, die sich wegträumen wollen.

Städtetrips:

NEW YORK Fliegen Sie mit dem Helikopter über die Wolkenkratzerschluchten des Big Apples: Hier

LONDON Zertifizierte Tour-Guides nehmen Sie mit zu Plätzen, die Ihnen normalerweise in der britischen Hauptstadt verborgen bleiben. Etwa zu aufgelassenen U-Bahn-Stationen, ins Art-déco-Theater oder in die dunkle Nacht zur Zeit Charles Dickens’. Die Tour ist kostenpflichtig und beläuft sich auf rund 7 Euro. Hier

RIO DE JANEIRO Einen Tag lang alle wichtigen Spots der brasilianischen Metropole abgrasen. Dazu noch spannende Infos von Einheimischen oder Rezepte für regionale Spezialitäten.

AMSTERDAM Einheimische führen durch ihre Stadt, besonders durchs Rotlichtviertel. Ein Termin kostet 94 Euro, zehn Personen können daran teilnehmen. Hier



Abenteuer und Natur:

TRANSSIBIRISCHE EISENBAHN Fahren Sie mit im legendären Zug von Moskau nach Wladiwostok. Neben tollen Bildern gibt es auch viel Infos zur mit über 9.000 Kilometern längsten Eisenbahnstrecke der Welt. Hier

LÖWEN UND HAIE Das Internet ist voll von virtuellen Safaris. Besonders beeindruckend ist ein 360-Grad-Video von National Geographic, entwickelt für VR-Brillen. Hier liegen Sie mitten im Löwenrudel in der afrikanischen Steppe – die Tiere streifen um Sie herum. Am besten YouTube ansurfen. Wer es nicht minder unspektakulär will, aber lieber unter Wasser ist: tauchen Sie mit Hammerhaien, die auch schon mal nach Ihnen schnappen.

MOUNT EVEREST Hier geht es auf das Dach der Welt und auf den höchsten Berg der Welt. Mit einer VR-Brille erleben Sie Spektakuläres.

POLARLICHTER Das Naturschauspiel der herumwandernden Nordlichter in echt zu sehen, soll zu einem der schönsten Erlebnisse überhaupt gehören. Wenn das nicht geht, muss man sich halt für eine Reise nach Lappland elektronisch zu helfen wissen.

Kultur und Bauwerke:

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART Eines der bedeutendsten kunsthistorischen Häuser der Welt steht in New York. Und es hat für jene, die es nicht besuchen können, einen umfangreichen Rundgang entwickelt.

CHINESISCHE MAUER Spazieren Sie auf dem imposanten Wall entlang.

JAPAN UND SEINE KULTUR Bleiben wir in Fernost – besuchen wir das Land der aufgehenden Sonne. Eine Menge über die japanische Kunst und hübsche Städte und Stätten finden Sie hier (kostenpflichtig rund 15 Euro pro Person).

Kulinarik:

SCHNAPSVERKOSTUNGEN Rum in Südamerika, Whiskey in Schottland oder Irland, Gin im europäischen Festland. Reisen Sie durch die Länder und kosten Sie sich durch Proben aus dem Genießer-Paket (ab 45 Euro).

WEINTOUR Das Gute liegt so nah – und trotzdem darf man nicht hin. Etwa nach Südtirol. Dafür gibt es virtuelle Genussreisen ins italienische Nachbarland (ab 89 Euro).