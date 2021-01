Sehnsucht nach schön: Promis träumen sich zu herrlichen Urlaubszielen

„Ich wollte vergangenen Herbst eigentlich mit meinem Verlobten nach Paris. Natürlich mussten wir diese Reise verschieben. Vielleicht ist dadurch, vom Fernweh inspiriert, meine neue Single „Tout Paris“ entstanden. Gedanklich schlendere ich schon durch den Marais, mein Lieblingsviertel in Paris, oder gehe an der Seine bei den Bouquinisten vorbei, die alte Zeitschriften, Bücher, Plakate und Postkarten verkaufen. Ich setze mich in eines der unzähligen charmanten Cafés, bestelle mir Rotwein und beobachte ungeniert die Leute, die durch die Gassen hetzen. Ich liebe, wie man in Paris in den Kaffeehäusern nebeneinander sitzt, und es gar nicht unangebracht ist, das bunte Treiben auf der Straße mitzuverfolgen, während man genüsslich an seinem Kaffee, oder in den meisten Fällen, an seinem Wein nippt. Paris steht in meinen Augen für Genuss. Ich freue mich schon sehr, diesen in vollen Zügen aus- zukosten, wenn ich nächstes Mal in der Stadt der Liebe bin.“