Hotspot: Kaffeekränzchen im "Espresso Perfetto"

Von Christina Fieber

Deutschland gilt wohl nicht unbedingt als Meister in Sachen italienischer „Caffè-Kultur“. Und doch hat ausgerechnet eine Düsseldorfer Firma schon seit über 20 Jahren keinen geringeren Anspruch, als den perfekten Espresso, sprich „caffè“, zuzubereiten. Nun eröffnete „Espresso Perfetto“ auch eine Filiale in Wien, wo vorerst coronabedingt lediglich Kaffee-Spezialitäten als Take-out oder diverse hauseigene Röstungen für daheim erstanden werden können. Doch hoffentlich schon bald kann man fast perfekten Espresso und Co in dem wirklich nett eingerichteten Lokal mit ein paar süßen Pasti genießen.