Hotspot: Feine Kost und Weine

Die Bars sind derzeit geschlossen, aber hier gibt es alles auch zum Mitnehmen. Isabelle Stepski und Mariola Spiegelfeld lieben gutes Essen und feine Weine. Die eine jobbte in London, die andere kommt aus Mexiko. In Wien gründeten sie die Catering Agentur „Isa Lola“, mit der sie sich einen Namen machten. Nun eröffneten sie in Nussdorf einen Mix aus Wein-Essbar und Feinkostladen abseits des Mainstreams. Auch Isabells Neo-Gatte Carlos aus Chile ist mit dabei. Mit einer ganz persönlichen Auswahl an Weinen und Spezialitäten kleiner, feiner Produzenten sorgen sie für Abwechslung im Heurigenort. (Christina Fieber)