Hotspot: Labstelle für Lustsucher

Was haben Arthur Schnitzler und Sigmund Freud mit Wein und Gin am Hut? Man weiß es nicht so genau, aber beide Kulturgrößen der Jahrhundertwende als Namensgeber für eine neue Bar zu verwerten, ist aufsehenerregend. Wusste doch schon Sigmund Freud: „Der Mensch ist eben ein unermüdlicher Lustsucher.“ „Schnitzler & Freud“ soll Labstelle für Trinklustige sein: Der Schöpfer von WienGin, Florian Koller (Wiener Kesselbrüder) und Wolfgang Hagn vom gleichnamigen Weingut wollten einen Ort der lustvollen Begegnung schaffen, der neben Gin und Wein ausschließlich hochwertige heimische Produkte anbietet. Highlight ist sicher der Longdrink „Achterlastig“ aus Herak, einer Spirituose aus Wein und Gin von Hagn und den Kesselbrüdern. (Christina Fieber)