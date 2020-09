Hotspot: Drink Green

Was bewegt einen erfolgreichen Designer aus Kalifornien und eine junge Tiroler Brand Managerin in Wien ein Café/Concept Store zu eröffnen? Miriam und Christian Cervantes lieben die Natur und gute Gastronomie – aus der Verbindung entstand ein hübsches Lokal in der gerade fertiggestellten Begegnungszone Neubaugasse. Zwischen exotischen Grünpflanzen aller Art reicht man im Calienna (California meets Vienna) Cortado, Americano, Lemonades und Bier. Das Angebot soll stimmigerweise auch auf Natural Wines ausgeweitet werden. Natürlich kann man die Pflanzen käuflich erwerben. „Urban Jungle“, in den USA ein Megatrend, scheint nun auch in heimischen Städten zu wuchern. Im Oktober kommt dann noch ein Schanigarten dazu, vermutlich üppig begrünt! (Christina Fieber)